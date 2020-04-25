Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов рассказал, где в стране изготовляют ПЦР-тесты для диагностики коронавируса.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

ПЦР-системы украинского производства делают на предприятии “Укргентех”.

“Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя – это предприятие “Укргентех”, – заявил Степанов.

Также министр пояснил, что одна ПЦР-система – это почти 100 тестов.

За вчерашний день, 24 апреля, была поставка двух тысяч ПЦР-систем. Таким образом, в регионы передали почти 200 тысяч тестов.

Сегодня, 25 апреля, в регионы отправили еще около 100 тысяч тестов, а 26 апреля планируют отправить 150 тысяч тестов.

Кроме “Укргентеха”, для исследования и изготовления тестов выделили финансирование Институту молекулярной биологии и генетики НАН Украины. При этом, министр пояснил, что ученые – не производители, потому важно “наладить синергию между учеными и промышленными предприятиями, которые непосредственно занимаются изготовлением ПЦР-систем”.