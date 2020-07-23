Об этом Ляшко рассказал в интервью “Украинского радио”.

По его словам, школы будут работать до того момента, пока район или город областного значения не попадает в красную зону – тогда заведения закрываются на период, пока происходит карантин.

“Определенные рекомендации к тому, как работают школы в зеленой, желтой и оранжевой зонах, будут. Сейчас мы их согласовываем с Министерством образования для того, чтобы наработать нормы, которые реально будут выполняться. Мы не хотим писать нормы, которые потом нельзя выполнить с учетом даже того, что нельзя обязать учеников в течение шести уроков находиться в масках в зале. Мы готовы идти на риски, чтобы обеспечить обучение детей и управлять ситуацией путем адаптивного карантина”, – сказал санврач.

Также Ляшко не исключил разделения предметов по формату их изучения.

“Возможно, какие-то предметы можно изучать дистанционно, а какие-то, находясь в школе. Впрочем, мы должны понимать также, что школа выполняет как образовательную, так и социально-экономическую функции. Родители, которые работают, отводя ребенка в школу, имеют определенное время, когда они идут на работу и выполняют свои профессиональные обязанности. Ребенок в настоящее время находится под наблюдением учителей в образовательном процессе. Как только мы переходим на определенное дистанционное образование, то с ребенком должен кто-то находиться дома. Это будет влиять на возможность семьи адекватно работать и пополнять семейный бюджет”, – пояснил он.