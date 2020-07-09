В Министерстве охраны здоровья Украины разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции граждан, которые въехали в нашу страну из стран "красной зоны".

Детали озвучил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Он отметил, что для прекращения самоизоляции человек должен пройти ПЦР-тестирование – в аккредитованных Центром общественного здоровья МОЗ Украины лабораториях.

“Человек, который приезжает из страны, отнесенной к “красной” зоне, должен пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение “Дий дома”. Но, по его желанию, он может пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории. Важно, чтобы эта лаборатория была аккредитована Центром общественного здоровья”, – подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что в случае получения отрицательного результата теста лаборатория сразу уведомляет об этом Центр общественного здоровья. После этого человеку автоматически приходит сообщение в приложении, и он может прекратить самоизоляцию.

Министр добавил, что важно указывать действующий номер телефона, чтобы вся процедура прошла правильно.

Перечень лабораторий, аккредитованных Центром общественного здоровья, опубликован на сайте ЦОЗ.

(На видео – с 9:55)