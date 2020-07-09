Детали озвучил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
Он отметил, что для прекращения самоизоляции человек должен пройти ПЦР-тестирование – в аккредитованных Центром общественного здоровья МОЗ Украины лабораториях.
“Человек, который приезжает из страны, отнесенной к “красной” зоне, должен пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение “Дий дома”. Но, по его желанию, он может пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории. Важно, чтобы эта лаборатория была аккредитована Центром общественного здоровья”, – подчеркнул Степанов.
Он уточнил, что в случае получения отрицательного результата теста лаборатория сразу уведомляет об этом Центр общественного здоровья. После этого человеку автоматически приходит сообщение в приложении, и он может прекратить самоизоляцию.
Министр добавил, что важно указывать действующий номер телефона, чтобы вся процедура прошла правильно.
Перечень лабораторий, аккредитованных Центром общественного здоровья, опубликован на сайте ЦОЗ.
(На видео – с 9:55)
- В июне Кабинет Министров Украины принял решение, что предусматривает возможность прекратить режим самоизоляции или обсервации для иностранцев, которые пересекли государственную границу, если они получили отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.