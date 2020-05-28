Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.
Чиновник пояснил, что в зависимости от того, будет ли коронавирусная инфекция сезонной, можно прогнозировать дату нулевой статистики.
В МОЗ рассчитывают, что не будет новых заражений в конце июня.
“Мы говорим про 22 июня”, – заявил Ляшко.
Он также пояснил, что говорить о таких прогнозах рано.
“Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания”, – сказал Ляшко.
Также он отметил, что из-за ослабления карантина в МОЗ тревожатся относительно возможной повторной вспышки.
- По состоянию на утро 28 мая в Украине зафиксировано 22 тысячи 382 случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них 477 случаев заболевания – за последние сутки.