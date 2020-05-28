Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что нулевая статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 ожидается менее, чем через месяц.

Об этом он сказал в эфире телеканала Zik.

Чиновник пояснил, что в зависимости от того, будет ли коронавирусная инфекция сезонной, можно прогнозировать дату нулевой статистики.

В МОЗ рассчитывают, что не будет новых заражений в конце июня.

“Мы говорим про 22 июня”, – заявил Ляшко.

Он также пояснил, что говорить о таких прогнозах рано.

“Сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания”, – сказал Ляшко.

Также он отметил, что из-за ослабления карантина в МОЗ тревожатся относительно возможной повторной вспышки.