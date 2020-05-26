Об этом он сказал на брифинге в МОЗ.
“Открытие возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Для нас очень важно, чтобы риски инфицирования были минимальны – практически отсутствовали, если мы говорим о наших детях”, – сказал министр.
Он также подчеркнул, что предварительно, перед открытие лагерей, МОЗ выдаст рекомендации для работы детских лагерей.
- Ранее министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что говорить о проведении концертов в Украине можно будет после 22 июня.
- С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления карантинных ограничений. В частности, откроются детские садики, спортивные комплексы и фитнес-центры, а также будут сняты ограничения на посещение кладбищ.