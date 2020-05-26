Об этом он сказал на брифинге в МОЗ.

“Открытие возможно исключительно на последнем этапе выхода из карантина. Для нас очень важно, чтобы риски инфицирования были минимальны – практически отсутствовали, если мы говорим о наших детях”, – сказал министр.

Он также подчеркнул, что предварительно, перед открытие лагерей, МОЗ выдаст рекомендации для работы детских лагерей.