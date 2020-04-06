Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Сегодня у нас есть около 250 тыс. ПЦР-тестов. На выходных мы собирались у министра здравоохранения и четко прописывали алгоритм увеличения количества тестирования”, – сказал Ляшко.

По его словам, от украинского производителя ожидается 20 тыс. таких тест-систем, которые позволят протестировать около 2 млн анализов.

“Украинский производитель готов выпускать 1000 ПЦР-тестов в сутки, что позволит нам покрывать необходимый объем тестирования”, – подчеркнул Ляшко.

2 апреля Виктор Ляшко на брифинге заявил, что уже на этой неделе в Украине должно начаться серийное производство тестов на коронавирус COVID-19.

6.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря України та керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко. Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Неділя, 5 квітня 2020 р.