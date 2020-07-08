Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Так, бесплатный тест могут пройти:

  • люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни;
  • люди, которые находились в контакте с лицами, больными COVID-19;
  • люди, которые нуждаются в плановой госпитализации;
  • медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней;
  • работники Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню тестируются раз в месяц.

По состоянию на утро 8 июля, в Украине подтверждено 50 000 414 случаев коронавируса COVID-19. За сутки выявлено 807 новых случаев.

  • Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года и одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок.