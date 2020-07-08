Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Так, бесплатный тест могут пройти:
- люди, у которых есть признаки коронавирусной болезни;
- люди, которые находились в контакте с лицами, больными COVID-19;
- люди, которые нуждаются в плановой госпитализации;
- медицинские работники, работающие с больными COVID-19, тестируются раз в 14 дней;
- работники Нацполиции и Нацгвардии по определенному перечню тестируются раз в месяц.
По состоянию на утро 8 июля, в Украине подтверждено 50 000 414 случаев коронавируса COVID-19. За сутки выявлено 807 новых случаев.