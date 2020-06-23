Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, сейчас на праздновании свадьбы возможно участие не более 10 человек.

“На 50 человек проводить свадьбы невозможно согласно с установленными на сегодня правилам. Эти меры возможны только до 10 человек”, – сказал Степанов.