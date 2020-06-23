Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
По его словам, сейчас на праздновании свадьбы возможно участие не более 10 человек.
“На 50 человек проводить свадьбы невозможно согласно с установленными на сегодня правилам. Эти меры возможны только до 10 человек”, – сказал Степанов.
- По состоянию на вторник, 23 июня, в Украине зафиксировано 38 074 случая COVID-19, за сутки – 833.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.