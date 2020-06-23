Проводить свадьбы на 50 человек в Украине нельзя. На праздновании может быть только до 10 человек.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, сейчас на праздновании свадьбы возможно участие не более 10 человек.

“На 50 человек проводить свадьбы невозможно согласно с установленными на сегодня правилам. Эти меры возможны только до 10 человек”, – сказал Степанов.