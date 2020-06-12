Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцам можно праздновать свадьбу, но с соблюдением ограничительных мероприятий.

Об этом Степанов сказал во время брифинга.

“Праздновать можно. Если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. А именно – социальной дистанции. По возможности, понимаю, что это свадьба. Это и пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили”, – сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, можно ли играть свадьбу в ресторанах в формате до 10 человек.

Ранее МОЗ обнародовало правила работы кафе и ресторанов, которые могут принимать клиентов внутри помещения.

В заведениях общественного питания запрещается:

Вход посетителей в заведение без сопровождения работника;

Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;

Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);

Работа буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;

Самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносе, блюда, напитки и столовые приборы должна выдавать персонал по просьбе посетителя;

Более 4 человек за столиком, не считая детей до 14 лет.