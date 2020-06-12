Об этом Степанов сказал во время брифинга.
“Праздновать можно. Если вы придерживаетесь установленных ограничительных мер. А именно – социальной дистанции. По возможности, понимаю, что это свадьба. Это и пользования антисептиками и другие меры, о которых мы неоднократно говорили”, – сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, можно ли играть свадьбу в ресторанах в формате до 10 человек.
Ранее МОЗ обнародовало правила работы кафе и ресторанов, которые могут принимать клиентов внутри помещения.
В заведениях общественного питания запрещается:
- Вход посетителей в заведение без сопровождения работника;
- Проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных событий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;
- Приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);
- Работа буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;
- Самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносе, блюда, напитки и столовые приборы должна выдавать персонал по просьбе посетителя;
- Более 4 человек за столиком, не считая детей до 14 лет.
- В Украине второй день подряд фиксируют рекордную суточную заболеваемость COVІD-19.
- С 10 июня в Украине стартовал новый этап смягчения карантинных ограничений, в рамках которого предусматривается открытие баз отдыха и возобновление культурных мероприятий.
- В МОЗ Украины сообщили, что Киев, а также Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области не могут перейти к очередному этапу смягчения карантина из-за большого количества больных коронавирусом COVID-19.