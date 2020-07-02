Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов рассказал, на сколько планируется штрафовать украинцев за отсутствие защитных масок в общественных местах.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

Так, глава МОЗ напомнил, что накануне Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок.

Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в Кодекс об административных правонарушениях, будет внесен в Верховную Раду.

“Вчера на заседании Правительства был одобрен законопроект, который будет передан в Верховную Раду, о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Он регламентирует установление соответствующих штрафов за неношение масок. Предусматриваются штрафы как для физических лиц, так и для юридических лиц”, – заявил Степанов.

Размеры штрафов предложено установить на следующем уровне:

• для физических лиц – от 170 до 255 гривен;

• для юридических лиц – от 3400 до 5100 гривен.

“Для физических лиц предусмотрены штрафы от 170 до 255 гривен. Для юридических лиц, для владельцев заведений питания, спортивных учреждений или магазинов – если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях – штраф будет составлять от 3400 гривен до 5100 гривен. Этот законопроект будет передан в Верховную Раду. Надеемся, что наши народные депутаты его поддержат, и он будет принят. И станет законом”, – отметил Степанов.

(На видео – с 4:35)

Как уточнили в Министерстве юстиции Украины, штрафы для физических лиц будут существенно уменьшены. Так, согласно общим правилам карантина, которые действуют сегодня, штраф за отсутствие маски для граждан составляет 17 тысяч грн.

Согласно новому законопроекту, предусмотрен штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан: 170 – 255 гривен.