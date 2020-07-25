В Украине не существует никаких запретов на посещение близких людей в больницах, кроме больных COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“У нас на сегодня не существует каких-либо запретов относительно посещения – это, во-первых, Во-вторых, у нас не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных COVID-19, находящихся в больницах с этим диагнозом. Их посещать нельзя”.

При этом Степанов отметил, что при посещении близкого человека в больнице посетитель должен быть уверен, что чувствует себя нормально и не болен коронавирусом.

“Потому что если к основному заболеванию вашего близкого человека еще добавится COVID-19, это может достаточно осложнить течение болезни и повлиять серьезно на здоровье, и поставить под угрозу жизни близкого человека”, – заявил Степанов.