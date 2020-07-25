Об этом на брифинге сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.
“У нас на сегодня не существует каких-либо запретов относительно посещения – это, во-первых, Во-вторых, у нас не существует обязательного условия при посещении иметь справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования. Единственный запрет касается больных COVID-19, находящихся в больницах с этим диагнозом. Их посещать нельзя”.
При этом Степанов отметил, что при посещении близкого человека в больнице посетитель должен быть уверен, что чувствует себя нормально и не болен коронавирусом.
“Потому что если к основному заболеванию вашего близкого человека еще добавится COVID-19, это может достаточно осложнить течение болезни и повлиять серьезно на здоровье, и поставить под угрозу жизни близкого человека”, – заявил Степанов.
- Ранее в МОЗ рассказали, нужно ли сдавать ПЦР-тесты при перелетах по Украине.