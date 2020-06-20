Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
“Если мы говорим о пляжах, то соответственно шезлонги, места между гражданами должны быть не менее 1,5 метра друг от друга. В том случае ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не является обязательным. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее полутора метров”, – отметил Степанов.
Он также добавил, что следить за соблюдением карантинных правил, ограничительных мер должны органы местного самоуправления вместе с Госпотребслужбой.
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