Для перелетов внутри страны не нужно проходить ПЦР-тестирование на COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. Есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование: это все люди с признаками коронавирусной болезни, контактные лица, медработники раз в 14 дней, работники Нацполиции и Нацгвардии”, – сказал он.

По словам Степанова, такой опции, как прохождение теста в аэропортах людьми, которые осуществляют внутренние перелеты, нет и нет никакой причины ее устанавливать.