Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
“Мы готовимся и рассматриваем возможные варианты продления карантина. Это не будет секретом. Но все это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и странах Европейского Союза”, — сказал он.
По словам замминистра, если темпы распространения COVID-19 в регионе останутся на том же уровне, “карантин будет стопроцентно продлен”. Также Ляшко сообщил, что карантин будет ужесточен.
Ранее сообщалось, что советник министра внутренних дел Иван Варченко предлагает по всей территории Украины принять меры чрезвычайного положения. Речь идет, в частности, об установлении комендантского часа, особого порядок распределения продуктов питания и других крайних мерах.
- По состоянию на вечер 19 марта в Черновицкой области зафиксировали 5 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество случаев в стране возросло до 26.
- В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная новым атипичным коронавирусом. Это третий погибший пациент, у которого обнаружен COVID-19.
- Замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будет проводиться массовое тестирование на COVID-19.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта.