Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

“Мы готовимся и рассматриваем возможные варианты продления карантина. Это не будет секретом. Но все это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и странах Европейского Союза”, — сказал он.

По словам замминистра, если темпы распространения COVID-19 в регионе останутся на том же уровне, “карантин будет стопроцентно продлен”. Также Ляшко сообщил, что карантин будет ужесточен.