Масочный режим в Украине может завершиться к концу лета, если будет наблюдаться снижение новых случаев заражения коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

Ляшко пояснил, что для отмены масочного режима в стране необходимо существенное снижение случаев заражения.

“Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года”, – сказал он.

Он пояснил, что меры по ограничению или смягчению карантина будут пересматривать после 22 мая.

“Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина – 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации”, – добавил он.