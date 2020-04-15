Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что при оптимистическом сценарии до конца апреля коронавирусом заразятся около 10 тысяч граждан.

Об этом он рассказала в интервью “НВ”.

Ляшко пояснил, что при пессимистическом сценарии в Украине рассчитывали на 64 тысяч больных в этот период.

“И нормально, если мы к концу апреля выйдем на 10 тыс. Самый пессимистичный сценарий, который мы обсуждали раньше, — это 80%, потом 50%, затем 25% населения, которые переболеют коронавирусом… При инфицировании 25% населения (оно будет не одномоментным) мы рассчитывали, что на пике поражения в один день зараженными окажутся около 64 тыс. человек. И вот, представьте себе, настает этот день. 64 тыс. человек попадают в отделения интенсивной терапии. А по факту в стране в таких отделениях 5 тыс. коек. То есть нужно положить на одну койку кого-то из 12 человек”, – рассказал он.

Также Ляшко отметил, что осенью возможна новая волна заражений коронавирусом неопределенной высоты, поскольку вирус еще не изучен.

“Все надеялись, что COVID перекрутится в Азии, потеряет свою иммуногенность и его сил на большее не хватит. Но мы видим, что он сейчас творит в Европе”, – пояснил он.