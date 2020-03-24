В случае необходимости для больных, заразившихся коронавирусом COVID-19, в Украине есть не менее 3900 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщил сегодня на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

“Около 400 аппаратов для искусственной вентиляции легких есть в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3500 аппаратов есть в отделениях интенсивной терапии, которые в перспективном плане перепрофилирования больниц в дальнейшем могут использоваться для оказания реанимационной помощи больным с коронавирусной болезнью”, – отметил он.

Ляшко уточнил, что также есть значительное количество аппаратов для искусственной вентиляции легких “в операционных, которые проводили плановые операции”.

По словам замминистра, поскольку на время карантина запрещены плановые операции, то аппараты ИВЛ из операционных могут быть задействованы.

Ляшко добавил, что многие частные медучреждения, которые раньше не подавали статистику в МОЗ Украины, также переформатируются и “выделяют этажи, боксы, комнаты для потенциального предоставления помощи” больным с COVID-19.

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(На видео – с 11:27)