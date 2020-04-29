В Украине течение коронавирусной болезни с момента выявления у человека до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 день.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса.

“Все 11 умерших за последние сутки имели серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19 и привело к смерти”, – объяснил Степанов.

Он добавил, что в среднем течении болезни в Украине с момента выявление до негативного ПЦР-теста, то есть выздоровления, продолжается 18-21 дней.

На заседании также говорили о том, что в Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных на COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 456 новых случаев, 111 человек – выздоровели.

Среди лидеров по заболеваемости COVID-19 остаются Черновицкая, Тернопольская области и город Киев.