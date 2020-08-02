На следующий год запланировано установление справедливой заработной платы для работников экстренной медицинской помощи.

Об этом на брифинге заявил Максим Степанов, министр охраны здоровья.

Согласно предложениям Министерства охраны здоровья в госбюджет, зарплата водителя “скорой” должен составлять 10-12 тысяч гривен, диспетчера – 12-13 тысяч, фельдшера – 14-16 тысяч, врача – 20-22 тысяч гривен.

Кроме этого, по словам министра, необходимо как можно быстрее улучшить материальную базу, обновить кареты скорой помощи.

“На сегодняшний день это около 1800 автомобилей, которым более 10 лет или которые вообще выведены из эксплуатации, но находятся на балансе станций экстренной медицинской помощи. В этом году Министерство здравоохранения планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1400 будут приобретены в последующие два года”, – отметил Максим Степанов.