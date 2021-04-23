Україна в травні-червні цього року повинна отримати ще дві партії вакцин проти коронавірусу COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Йдеться про 1,4 млн доз вакцини, виготовленої за ліцензією компанії AstraZeneca, і 950 тисяч доз вакцини від компанії Pfizer.

“21 квітня Глобальна ініціатива COVAX надіслала нам листа про те, що до кінця травня ми очікуємо наступну поставку вакцини AstraZeneca в розмірі 1,4 млн доз вакцини. І до кінця червня ми повинні також отримати 950 тисяч доз вакцини Pfizer”, – зазначив Ляшко.

Він нагадав, що загалом планується до поставки в Україну в рамках механізму COVAX “як мінімум 8 млн доз вакцин”.

Минулого тижня в рамках цієї ініціативи до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech.

Сьогодні в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio, яка виготовлена на південнокорейському майданчику.

Усі вакцини у межах COVAX Україна отримує безоплатно.

(На відео – з 3:50)