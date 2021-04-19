Заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, коли в регіонах України розпочнеться вакцинація проти коронавірусу препаратом від Pfizer-BioNTech.

Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.

Вчора, 18 квітня, в Україні стартувала вакцинація проти коронавірусу препаратом Pfizer-BioNTech. Загалом було щеплено 366 осіб в трьох областях — Київській, Волинській та Сумській. В інших регіонах щеплювати почнуть впродовж найближчих двох днів.

“Протягом 19 та 20 квітня до процесу вакцинації долучаться усі регіони країни”, — запевнив Ляшко.

Також заступник міністра пояснив, як відбувається транспортування і зберігання вакцини. За словами Ляшка, цим опікується логістична компанія ТОВ “Фармасофт”, яку було обрано за результатами відкритого тендеру проєктом “Безпечні та доступні ліки” (SAFEMed, USAID).

Ця компанія транспортує вакцину за наднизьких температур (від -60°C до -80°C) з Києва на склади у регіонах, де вона зберігається в термоконтейнерах із сухим льодом за температури -60°C. Вже зі складів вакцина потрапляє до мобільних бригад, які везуть її у пункти проведення щеплень.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 450,6 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.