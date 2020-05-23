В МОЗ считают, что Киев еще не готов ко второму этапу смягчения карантина

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.
“Сейчас в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен”, – сказал Степанов.
Он также добавил, что ситуация может измениться в ближайшие дни и тогда будет принято соответствующее решение в региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
- Ранее сообщалось, что 8 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия ограничений карантина, введенных из-за эпидемии коронавируса.