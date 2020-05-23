Covid-19 Украина

обновлено 23.05.2020 в 09:02

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В МОЗ считают, что Киев еще не готов ко второму этапу смягчения карантина

На сегодняшний день переход ко второму этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости на 100 тысяч населения.

Суббота, 23 мая 2020, 10:45

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

“Сейчас в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход ко второму этапу смягчения пока не возможен”, – сказал Степанов.

Он также добавил, что ситуация может измениться в ближайшие дни и тогда будет принято соответствующее решение в региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Теги: МОЗ, Киев, Коронавирус, Максим Степанов

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