По состоянию на 21:00 субботы в Украине официально подтверждены 47 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на шесть больше по сравнению с пятницей.

Такие данные обнародовало Министерство охраны здоровья Украины.

“По состоянию на 21:00 21 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы”, – сказано в сообщении.

18 позитивных результатов подтвердила центральная вирусологическая референс-лаборатория, остальные 29 – региональные.

Стоит отметить, что в новых данных есть несоответствия с информацией, обнародованной накануне. Так, по сравнению с предыдущим днем в статистике больше нет Харьковской области, а один случай заражения “переместили” в Киевскую область.

Данные МОЗ также не совпадают с информацией, обнародованной мэром Киева Виталием Кличко, который сегодня сообщил о 10 случаях COVID-19 в столице. Если базироваться на его данных, то случаев заражения по Украине должно быть 48. Но МОЗ пишет о 9 случаях заражения в Киеве.

Согласно последним данным МОЗ, ситуация выглядит так:

• Черновицкая область – 25 случаев;

• Киев – 9 случаев (из которых 6 за эти сутки);

• Киевская область – 4 случая;

• Днепропетровская область – 2 случая;

• Житомирская область – 2 случая;

• Ивано-Франковская область – 2 случая;

• Донецкая область – 1 случай;

• Львовская область – 1 случай;

• Тернопольская область – 1 случай.