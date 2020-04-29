Заказанные Министерством охраны здоровья Украины у Китая костюмы биологической защиты для медиков поставят в нашу страну с задержкой.

Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель главы МОЗ Светлана Шаталова.

По ее словам, задержка связана с решением правительства Китая усилить контроль над экспортом противоэпидемических защитных средств.

“МОЗ заключило договор на поставку 71 тысячи костюмов биологической защиты… Они должны были поступить в Украину до 1 мая. На сегодняшний день мы получили сообщение от завода-производителя, поставщика о том, что 25 апреля правительством Китая было принято дополнительное решение о полном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР. И сегодня мы получили такую информацию, что возможна задержка в поступлении этих костюмов биологической защиты, поскольку это связано с дополнительным контролем правительством КНР”, – рассказала Шаталова.

Она уточнила, что китайский производитель предоставил “полностью всю сертификацию”, которая подтверждает “качество и соответствие продукции стандартам”.

В МОЗ ожидают, что проблема с поставкой будет решена в течение 10 дней.

“Мы ожидаем, что в течение 10 дней ситуация будет решена. На самом деле наш производитель сообщил, что все наши костюмы изготовлены, ожидают разрешения на экспорт”, – заявила Шаталова.

Напомним, ранее была обнародована информация, что МОЗ Украины закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене (примерно в два раза дороже), чем это удается волонтерам и государственному предприятию “Медицинские закупки Украины”.

В министерстве же утверждают, что закупленные МОЗ костюмы (китайского производства), которые как минимум на 40 % дороже украинских аналогов, гарантируют безопасность медиков.

“Для сравнения, чтобы было понятно: взять, например, Volkswagen и “Запорожец” — и то, и то машина. Но и стоимость их разная, и содержание разное, и наполнение разное… У нас есть вещь, которая соответствует стандартам защиты от инфекционных агентов, а с другой стороны — рабочая одежда, сфера применения которой — быт, использование в производствах, торговле. У меня возникает вопрос: они идентичные?” — заявляла ранее по данному поводу Шаталова.