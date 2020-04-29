Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель главы МОЗ Светлана Шаталова.
По ее словам, задержка связана с решением правительства Китая усилить контроль над экспортом противоэпидемических защитных средств.
“МОЗ заключило договор на поставку 71 тысячи костюмов биологической защиты… Они должны были поступить в Украину до 1 мая. На сегодняшний день мы получили сообщение от завода-производителя, поставщика о том, что 25 апреля правительством Китая было принято дополнительное решение о полном контроле всех средств индивидуальной защиты, экспортируемых из КНР. И сегодня мы получили такую информацию, что возможна задержка в поступлении этих костюмов биологической защиты, поскольку это связано с дополнительным контролем правительством КНР”, – рассказала Шаталова.
Она уточнила, что китайский производитель предоставил “полностью всю сертификацию”, которая подтверждает “качество и соответствие продукции стандартам”.
В МОЗ ожидают, что проблема с поставкой будет решена в течение 10 дней.
“Мы ожидаем, что в течение 10 дней ситуация будет решена. На самом деле наш производитель сообщил, что все наши костюмы изготовлены, ожидают разрешения на экспорт”, – заявила Шаталова.
Напомним, ранее была обнародована информация, что МОЗ Украины закупает защитную одежду для врачей по гораздо большей цене (примерно в два раза дороже), чем это удается волонтерам и государственному предприятию “Медицинские закупки Украины”.
В министерстве же утверждают, что закупленные МОЗ костюмы (китайского производства), которые как минимум на 40 % дороже украинских аналогов, гарантируют безопасность медиков.
“Для сравнения, чтобы было понятно: взять, например, Volkswagen и “Запорожец” — и то, и то машина. Но и стоимость их разная, и содержание разное, и наполнение разное… У нас есть вещь, которая соответствует стандартам защиты от инфекционных агентов, а с другой стороны — рабочая одежда, сфера применения которой — быт, использование в производствах, торговле. У меня возникает вопрос: они идентичные?” — заявляла ранее по данному поводу Шаталова.
- Министерство охраны здоровья Украины хочет тестировать на коронавирус всех медиков, работающих с пациентами, у которых диагностирован COVID-19.
- В общей сложности за все время эпидемии в Украине заболели 9866 человек: из них 672 детей и 1976 медиков. Таким образом, более 20% от общего количества заболевших коронавирусом являются врачами.