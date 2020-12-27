Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Первое, что советуют в МОЗ, так это то, что следует оставаться дома, если чувствуете себя плохо.

“Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку”, – говорится в сообщении.

Следует тщательно продумать меры безопасности и заранее сообщить правила гостям.

  • Ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Избегайте прямого контакта, например, рукопожатия или объятий.
  • По возможности празднуйте на открытом воздухе. Если празднование будет в закрытом помещении – регулярно проветривайте его.
  • Просите гостей носить маски.
  • В МОЗ рекомендуют позаботиться о мыле и антисептиках, чтобы гости могли в любой момент ими воспользоваться.
  • Просите гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали;
  • Надевайте маску, когда готовите. Ограничьте скопление гостей в местах, где готовят пищу.
  • Дезинфицируйте поверхности и предметы совместного пользования.