У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах епідемії коронавірусу.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Первое, что советуют в МОЗ, так это то, что следует оставаться дома, если чувствуете себя плохо.

“Это нормально, если вы отмените или перенесете вечеринку”, – говорится в сообщении.

Следует тщательно продумать меры безопасности и заранее сообщить правила гостям.

Ограничьте количество гостей, чтобы создать возможности для физической дистанции. Избегайте прямого контакта, например, рукопожатия или объятий.

По возможности празднуйте на открытом воздухе. Если празднование будет в закрытом помещении – регулярно проветривайте его.

Просите гостей носить маски.

В МОЗ рекомендуют позаботиться о мыле и антисептиках, чтобы гости могли в любой момент ими воспользоваться.

Просите гостей не петь и не кричать, особенно в помещении. Снизьте громкость фоновой музыки, чтобы людям не приходилось громко кричать или говорить, чтобы их услышали;

Надевайте маску, когда готовите. Ограничьте скопление гостей в местах, где готовят пищу.

Дезинфицируйте поверхности и предметы совместного пользования.