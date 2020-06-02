Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Сразу, в соответствии с утвержденными нами алгоритмами, был выявлен круг контактных лиц, с которыми контактировал этот сотрудник. Было определено количество этих людей”, – отметил он.

Степанов уточнил, что сотрудникам министерства проведут тестирование на коронавирус, и часть из них отправят на самоизоляцию.

“Сегодня будет проведено соответствующее тестирование, чтобы все были протестированы. Какое-то количество людей будет отправлено на самоизоляцию. То есть все так, как было установлено нашими алгоритмами, как это происходит на любом другом предприятии или в организации”, – подчеркнул министр.

(На видео – с 3:40)