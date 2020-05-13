Об этом сказано в документе, который есть в распоряжении LB.ua.

В ведомстве отметили, что после проверки выяснилось, что тесты украинского предприятия “Укргентех” неточные.

“По результатам верификации методики одношаговой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией с использованием тест-системы “Detection Kit for 2019 Novel Coronavirus (2019 nCoV) RNA (PCR-Fluorescence Probing)” производства ООО “Укргентех” … эта система признается не верифицированной”, – сообщили в Центре.

Во время проверки оказалось, что тест-системы вызнают разные показатели чувствительности и специфичности в аналогичных условиях (при испытаниях и заявленные производителем, – ред.).

“Заявленные производителем значения чувствительности и специфичности этой тест-системы не подтверждены верификационные исследованиями в практических лабораториях. Учитывая результаты верификации, использование такой тест-системы не может осуществляться в учреждениях здравоохранения для этиологической диагностики COVID-19“, – говорится в письме.

Ранее один из заместителей руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что «Укргентех» произведет порядка 600 тысяч таких ПЦР-тестов.

По этому поводу глава организации StateWatch Глеб Каневский отметил, что сначала в Офисе Президента заявили о масштабной закупке тестов, и только после этого их решили проверить.

При этом, на платформе публичных закупок Prozorro вообще не было каких-то масштабных закупок со стороны властей у “Укргентеха”.

“А это значит, что заявление ОПУ – это нереализованное обещание… Бюджетные средства или еще не потратили на закупку тестов ТОО “Укргентех”, или ОПУ в который раз говорит о закупке на за бюджетные средства, а за частные, каких-то тайных бизнесменов, которые дружат с высшим руководством государства”, – отметил Каневский.