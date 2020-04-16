Беременные женщины не являются более восприимчивыми к коронавирусу COVID-19, то есть не входят в группу риска.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

В сообщении сказано, что в группу риска попадают только беременные с сопутствующими хроническими заболеваниями и патологиями. К примеру, с сахарным диабетом, онкозаболеваниями, хроническими заболеваниями легких и сердца.

На сегодняшний день зафиксировано только два случая заражения коронавирусом от матери к новорожденному. Медики предполагают, что заражение может происходить уже после родов.

Медики советуют женщины, у которой есть симптомы COVID-19, самоизолироваться и в срочном порядке связаться с семейным врачом.

Также в сообщении отмечено, что если в момент заболевания коронавирусом беременной приходит время родить путем кесарева сечения, то медикам советуют делать спинальную или эпидуральную анестезию, избегая общего наркоза.