Об этом в программе “Факти тижня” на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Он заявил, что в случае “стремительного снижения” новых случаев заражения коронавирусом в Украине карантинные ограничения могут быть отменены быстрее, чем планировалось.
“Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, – отметил Ляшко.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план смягчения карантинных ограничений.
- По состоянию на утро 25 апреля в Украине зафиксировано 8125 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19.