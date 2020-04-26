График отмены карантина в Украине может быть пересмотрен.

Об этом в программе “Факти тижня” на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он заявил, что в случае “стремительного снижения” новых случаев заражения коронавирусом в Украине карантинные ограничения могут быть отменены быстрее, чем планировалось.

“Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап”, – отметил Ляшко.