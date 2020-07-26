В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что нет доказательств распространения коронавируса COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах.

Об этом сообщили на странице ведомства.

В сообщении сказано, что дезинфицирующие средства для очистки уничтожают коронавирус.

Такие данные презентовали эксперты американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC).

“На сайте одной из крупнейших издательских компаний мира Elsevier опубликована статья итальянских исследователей, которые пишут, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду”, – указано в сообщении.

Эксперты ВОЗ и CDC пришли к выводу, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

“Возбудитель коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде или на суше”, – пояснили в ведомстве.