В МОЗ заявили о распространении COVID-19 внутри Украины

Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщил замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“В прошлую пятницу был изменен алгоритм, стандарт предоставления медицинской помощи. Изменен алгоритм тестирования (на коронавирус — ред.), совсем другой порядок. Потому количество исследований, которые будут проводиться на территории страны будет увеличено. Тем более, что мы зарегистрировали уже внутри страны распространение болезни”, — сказал он.

Ляшко уточнил, что речь идет о двух случаях заражения в Черновицкой области и одном из случаев в столице, о которых стало известно 16 марта.

“Украина перешла в третью стадию, третий сценарий, о котором говорит ВОЗ. Сегодня мы зарегистрировали, к сожалению, и в Киеве два случая, один из них связан, снова-таки, с контактом с женщиной, которая в свое время заболела в Радомышле, Житомирской области. Это случай, который закончился с летальными последствиями. В Черновицкой области у нас зарегистрировано два не связанных с собой случая, которые также не связаны с поездками из страны. Все остальные случаи завезены. Это уже заставляет нас проводить усиленные противоэпидемиологические мероприятия”, — подчеркнул он.