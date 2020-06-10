Об этом сообщил сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
“Мы отмечаем уменьшение количества госпитализаций и сокращение количества людей, которые поступают в отделения интенсивной терапии. Это может свидетельствовать о том, что внедряемые нами меры работают. Плюс есть предположение, что вирус в летний период через несколько пассажей может терять свою агрессивность и не вызывать слишком сложных последствий для здоровья населения“, – подчеркнул он.
При этом, по словам Ляшко, терять бдительность не стоит, поскольку все равно наблюдаются тяжелые случаи протекания болезни.
“В то же время случаи госпитализации и попадания в отделения интенсивной терапии, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких существуют. Поэтому терять бдительность еще слишком рано. Сегодня почти 3200 кроватей заняты больными с коронавирусной болезнью на территории Украины. 98 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких”, – отметил главный санврач.
(На видео – с 19:30)
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