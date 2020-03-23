В Мукачево зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Пациентка была в группе риска, но не самоизолировалась и посещала церковь.

Об этом сообщил в Facebook представитель местного медицинского центра “Семья”.

По информации представителя медицинского центра, 69-летняя женщина обратилась к семейному врачу с симптомами, характерными для COVID-19. Медик направил пациентку на проведение теста на COVID-19.

Мазок был исследован в Мукачевской областной больнице, заражение коронавирусом было подтверждено. Пациентке сделан повторный тест для получения точного диагноза.

“Для того, чтобы сказать, что это точно коронавирус, необходимо подтверждение другой лаборатории. Как правило это областная лаборатория. Но хочу сказать, что риски, что это коронавирус необычайно высокие”, — отметили в медцентре.

Также в центре проинформировали, что женщина была в группе риска заражения COVID-19 — ее супруг накануне вернулся из Италии и находился дома на самоизоляции. Сама же пациентка не самоизолировалась и посещала, в том числе, церковь.

“Ее муж вернулся из Италии 20 марта и находился на самоизоляции под контролем семейного врача. Но, к сожалению, женщина посещала в пятницу и субботу церковь в микрорайоне в Пидгоряны”, — добавил представитель центра.

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Как сообщили в пресс-службе Мукачевского городского совета, на данный момент пациентка находится в областной инфекционной больнице, ее состояние оценивают как стабильное.

Местные власти выяснили круг лиц, с которыми заболевшая женщина контактировала, а также провели дезинфекцию в доме, где женщина проживает.

“Городские службы уже установили данные контактных лиц, которые могли находиться в контакте с лицом, у которого предварительно положительный тест на коронавирус. Установлены места, где в эти дни могла побывать семья и с кем контактировал. Всех контактных лиц обязывают самоизолироваться. Многоэтажку, в которой проживает семья обработали дезинфекционным растворами”, — говорится в сообщении.