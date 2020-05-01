Об этом проинформировали в пресс-службе Мукачевского городского совета.
Соответствующее решение приняла местная комиссии по техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Торговые центры будут работать при условии:
• использования посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок;
• обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
• проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
• пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
• соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;
• наличия дезинфекторов на входе.
“Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Кабинет Министров ранее продлил срок карантина до 11 мая. На время действия карантинных ограничений запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
Также запрещена работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей: предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров и так далее.
После 11 мая в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
Как известно, план премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.
- Накануне в Черкассах объявили о намерении открыть магазины, парикмахерские и летние площадки ресторанов уже с 1 мая.
- Сегодня стало известно, что полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс, которая решила досрочно ослабить карантинные ограничения в городе.