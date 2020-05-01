Власти города Мукачево (Закарпатская область) хотят открыть с понедельника, 4 мая, торговые центры и парки, несмотря на действующий в стране карантин.

Об этом проинформировали в пресс-службе Мукачевского городского совета.

Соответствующее решение приняла местная комиссии по техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Торговые центры будут работать при условии:

• использования посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок;

• обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;

• проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;

• пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;

• соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров;

• наличия дезинфекторов на входе.

“Также с понедельника разрешается посещение парков и скверов при соблюдении социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий”, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Кабинет Министров ранее продлил срок карантина до 11 мая. На время действия карантинных ограничений запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Также запрещена работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей: предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров и так далее.

После 11 мая в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).

Как известно, план премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (с 11 мая, если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.