Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Закарпатской области.

В сообщении сказано, что выстрел произошел на улице Ференца Листа. Он выстрелил из ручного гранатомета.

“Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда”, – отметили в полиции.

В ведомстве отметили, что обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

В результате обстрела потерпевших нет, но повреждено ограждение одного из домов.