Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Закарпатской области.
В сообщении сказано, что выстрел произошел на улице Ференца Листа. Он выстрелил из ручного гранатомета.
“Сейчас известно, что в результате выстрела пострадавших нет. Поврежден забор одного из домохозяйств. На месте происшествия осталась часть от снаряда”, – отметили в полиции.
В ведомстве отметили, что обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.
В результате обстрела потерпевших нет, но повреждено ограждение одного из домов.
- В ночь на 26 августа в Киеве неизвестные обстреляли здание “Мостостроя” по улице Паньковской из гранатомета. В Киеве ввели оперативный план перехвата “Сирена”.