В лондонской галерея модернистского и современного искусства Tate Modern было совершено нападение на картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Известно, что инцидент произошел в субботу, 28 декабря. Пострадала картина Пикассо “Бюст женщины”. Как сообщается на сайте галереи, на картине изображена любовница Пикассо Дора Маар. Она была написана в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации.

На данный момент картина снята с выставки для оценки ущерба.

“Произведение искусства передано нашей команде по консервации для экспертной оценки. Tate Modern остается открытым”, — сообщили в музее.

Известно, что картина была разрезана, однако насколько сильным было повреждение — неизвестно. Происшествие расследует полиция.

“Детективы, расследующие инцидент с уголовным ущербом в Tate Modern, произошедший в субботу, 28 декабря, обвинили мужчину”, — отметили в полиции Лондона.

Речь идет о 20-летнем Шакиле Мэсси из северного Лондона. Несмотря на то, что парень отрицал свою вину в суде, он был арестован без права на залог до досудебного слушания 30 января.