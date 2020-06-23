Об этом на своей странице в Facebook заявил археолог Национального заповедника “София Киевская” Тимур Бобровский.

Уточняется, что самыми старыми идентифицированными предметами в фондах российского Государственного управления музеями, которые были вывезены большевиками из Киева в Россию в 30-х годах, являются митра (головной убор), лжица (ложка) и дискос (блюдо) из золотого набора конца 17 века. Данный золотой набор был изготовлен по заказу московского царя в подарок Гедеону в честь его посвящения в сан митрополита Киева.

Помимо того, в набор также входили звездица (крестообразная конструкция для накрытия дискоса), потир (чаша для причастия), ковш, вышитый жемчугом саккос из алтабаса (архиерейская одежда для богослужений), палка, украшенная бриллиантами и яхонтами, а также столовый сервиз из серебра с позолотой. Эти предметы пока не удалось найти.

Также в Москве найдены предметы, относящиеся к 18 века: чаша для причастия и две митры.

Помимо того, еще 7 предметов датированы началом 19 века: набор литургийной посуды, изготовленный французским мастером Мртином-Гийомом Бьеннэ и подаренный киевскому митрополиту Серапиону российским императором Александром I после победы над Наполеоном.

“Таковы художественные и исторические сокровища, которые в свое время украшали ризницу Софии Киевской, а сейчас находятся в московском музее. Надеюсь, что когда-то будет возможность увидеть их в Украине. Все юридические основания для этого есть, была бы воля к тому украинской власти”, – сообщил археолог.