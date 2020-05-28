В музей Гончара снова пришли сотрудники Государственного бюро расследований, чтобы получить от директора расписку о незаконных действиях по поводу коллекции картин семьи Порошенко.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

“Сегодня, 28 мая, около 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое служебное удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил постановление Печерского районного суда об аресте имущества, собственно, частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его криминальной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией”, – говорится в сообщении.

При этом следователь не пояснил, какие именно действия являются незаконными.

“Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал ее сфотографировать Петру Ивановичу и работникам. На многоразовые вопросы, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа”, – сказано в сообщении на странице музея.