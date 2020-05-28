Об этом сообщается на странице музея в Facebook.
“Сегодня, 28 мая, около 13:30, в музей снова пришли представители ГБР. Один из представителей показал свое служебное удостоверение директору музея, Петру Ивановичу Гончару, и представился следователем. Предоставил постановление Печерского районного суда об аресте имущества, собственно, частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его криминальной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией”, – говорится в сообщении.
При этом следователь не пояснил, какие именно действия являются незаконными.
“Копию этой расписки следователь не предоставил. Также не дал ее сфотографировать Петру Ивановичу и работникам. На многоразовые вопросы, почему директор не может иметь копию этой расписки, он не дал четкого ответа”, – сказано в сообщении на странице музея.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.