Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк.
Он отметил, что ситуация с пожарами, которые происходят вокруг столицы, сначала в Чернобыле, а сейчас в Житомирской области – могут быть результатом спланированной диверсии.
“В данный момент все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление паничных настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавирусу”, – написал Шкиряк.
Такое же мнение высказал другой советник министра, Антон Геращенко. Он написал следующее:
“Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов. …Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы. При этом мы не наблюдаем массовых лесных пожаров в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья – в Ровенской или Житомирской областях”.
- 16 апреля сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно). По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице сейчас наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнения радиацией нет.
- По состоянию на утро 18 апреля Киев снова занял первое место в антирейтинге крупных городов с наиболее загрязненным воздухом.