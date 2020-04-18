Пожары в Киевской и Житомирской области, в результате которых существенно снизилась чистота воздуха, могут быть результатом спланированной диверсии.

Об этом в Facebook написал советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк.

Он отметил, что ситуация с пожарами, которые происходят вокруг столицы, сначала в Чернобыле, а сейчас в Житомирской области – могут быть результатом спланированной диверсии.

“В данный момент все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление паничных настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавирусу”, – написал Шкиряк.

Такое же мнение высказал другой советник министра, Антон Геращенко. Он написал следующее:

“Пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области, по мнению экспертов, носят характер массовых умышленных поджогов. …Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы. При этом мы не наблюдаем массовых лесных пожаров в находящейся в той же климатической ситуации Беларуси, а также к югу, востоку и западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья – в Ровенской или Житомирской областях”.