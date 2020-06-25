Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что ему поручили разработать законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за оскорбление полицейских.

Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.

Геращенко уверяет, что соответствующее поручение получил после событий под судом по делу активиста Сергея Стерненко.

“Я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции”, – заявил Геращенко.

Он пояснил, что обычные граждане могут использовать газовые баллончики, как средства самозащиты.

“В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок”, – пояснил чиновник.