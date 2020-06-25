Об этом он рассказал в интервью “РБК-Украина”.
Геращенко уверяет, что соответствующее поручение получил после событий под судом по делу активиста Сергея Стерненко.
“Я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно. Далее, относительно использования газовых баллончиков: мы будем вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит ими полицейских или других участников акции”, – заявил Геращенко.
Он пояснил, что обычные граждане могут использовать газовые баллончики, как средства самозащиты.
“В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит и т.д., мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок”, – пояснил чиновник.
- У здания Шевченковского суда Киева, где проходит заседание по делу Сергея Стерненко, произошли столкновения активистов с полицейскими.