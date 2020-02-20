Об этом сообщает пресс-служба министерства.

“На любые правонарушения правоохранительные органы будут действовать в строгом соответствии с Законом Украины, как они действовали и до сегодняшнего дня. В настоящее время проводится большая профилактическая работа с гражданами. Призываем их не нарушать общественную безопасность и не препятствовать правительственным решениям, которые приняты и выполняются в строгом соответствии с буквой закона”, – заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

Также спикер рассказал, что противоправные действия будут законным образом пресекаться полицейскими.

“Если противоправные действия не будут требовать уголовной ответственности с точки зрения законности правонарушений, с нарушителями будут проведены соответствующие профилактические беседы и их отпустят. В случае, если будут совершаться более жесткие и суровые противоправные действия, на них полицейские будут реагировать в соответствии с нормами Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – пояснил он.