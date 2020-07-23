Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.
Мужчина ранее судимый:
2007 год, ст. 185 ч. 1 УК Украины – мелкая кража. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы – подписка о невыезде. Штраф 510 грн.
2008 год, ст. 185 ч. 2 УК Украины – кража, ст. 190 ч. 1 УК Украины – мошенничество. Избрана мера пресечения Ленинским РО Полтавы – подписка о невыезде. Ограничение свободы на два года.
2014 год, ст. 185 ч. 2 УК Украины – кража, ст. 309 ч. 2 УК Украины – производство или хранение наркотиков. Избрана мера пресечения Машевский РО Полтавы – домашний арест. Ограничение свободы на три года.
“Желание злоумышленника, которое побудило его взять заложника и угрожать взрывом гранаты – нежелание попасть надолго за решетку. Но, похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше”, – сказал Геращенко.
По его словам, стратегия действий полиции – только переговоры.
23 июля в Полтаве злоумышленник, угрожавший подорвать гранату, сначала взял в заложники сотрудника полиции, а затем обменял его на полковника полиции Виталия Шияна. #Буквы рассказывают все подробности события.
- Позже полтавские правоохранители заявили, что им известна личность злоумышленника.
- Злоумышленник требует освобождения от уголовной ответственности.