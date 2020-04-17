Полиция не допустит массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных богослужений, поэтому верующих будут пускать в церковь только по двое, и только после окончания служб.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщает пресс-служба ведомства.

“Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап – это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы . Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия у приходов”, – заявил он.

В МВД пояснили, что в самых храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивают службу, а прихожане смогут посетить храм после службы – максимум по два человека.

“МВД принимает беспрецедентные меры по защите здоровья наших граждан … Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход – по одному человеку, если большой – по два человека”, – сказал Тандит.

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