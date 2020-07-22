Об этом Геращенко заявил в интервью в программе “Сніданок з 1+1”.

Вчера, 21 июля, Максим Кривош захватил в центре Луцка пассажирский автобус. Заложников он продержал более 12 часов.

Злоумышленник требовал, что бы президент Зеленский записал видео с текстом: “Фильм “Земляне” 2005 года смотреть всем”. Президент сделал это – ролик опубликовали в Facebook, но вскоре удалили. После опубликованного видео террорист отпустил троих заложников.

Но так как в автобусе оставались еще люди, правоохранителям необходимо было действовать, чтобы их вывести.

Позже в Сети появилось видео задержания Максима Кривоша.

Мужчина вышел из автобуса, стал оглядываться по сторонам, а потом развел руками, показывая, что оружия у него нет. А далее просто стоял в ожидании действий правоохранителей. Потом к нему не спеша подошли трое мужчин – медик и двое правоохранителей – один из них был в салатовом светоотражающем жилете, другой в камуфляже. На них не были ни бронежилетов, ни касок.

Кривошу завели руки за спину, одели наручники, обыскали. Из автобуса стали выпускать людей.

Но после того, как террориста задержали и отвели в сторону, к автобусу с людьми подъехал БТР, на котором сидели силовики в амуниции и с оружием. В это время возле автобуса бросили светошумовую гранату.

По словам Антона Геращенко, такие действия силовиков были необходимы для подавления злоумышленника.

“Методика проведения спецоперации имеет свои особенности, в частности не было известно, собирался ли этот человек взорвать гранату или совершить какие-либо другие действия. Потому что под одеждой у него может быть какое-то другое оружие, которое не видно диванным экспертам на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавить волю террориста, в том числе были произведены выстрелы, шумовые эффекты Это все для того, чтобы подавить его, чтобы он точно не сделал ничего плохого”, – сказал Антон Геращенко.



Стоит отметить, что силовики довольно медленно спрыгивали с БТР, далее подошли к автобусу и стали выводить людей. В этот же момент подъехал еще и черный микроавтобус с силовиками.