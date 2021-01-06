Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал график погашения Украиной долга перед организацией на 2021-2036 годы.

Данные обнародованы на сайте МВФ.

Так, в течение 2021 года Украина должна вернуть МВФ 1,155 млрд SDR ($1,7 млрд).

Сумма долга исчисляется в специальных правах заимствования (СПЗ) – безналичном платежном средстве, эмитируемом МВФ и привязанном к долларовой стоимости корзины из пяти ведущих валют – доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов.

Самые крупные платежи этого года – в 295,5 млн SDR – запланированы на 12 марта и 13 сентября.

Завершить выплаты за 2021 год, согласно графика, необходимо до 2 ноября.

Всего до февраля 2036 года Украина должна вернуть МВФ 8,059 млрд SDR ($11,3 млрд).