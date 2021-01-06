Данные обнародованы на сайте МВФ.
Так, в течение 2021 года Украина должна вернуть МВФ 1,155 млрд SDR ($1,7 млрд).
Сумма долга исчисляется в специальных правах заимствования (СПЗ) – безналичном платежном средстве, эмитируемом МВФ и привязанном к долларовой стоимости корзины из пяти ведущих валют – доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов.
Самые крупные платежи этого года – в 295,5 млн SDR – запланированы на 12 марта и 13 сентября.
Завершить выплаты за 2021 год, согласно графика, необходимо до 2 ноября.
Всего до февраля 2036 года Украина должна вернуть МВФ 8,059 млрд SDR ($11,3 млрд).
- В июне исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу поддержки Украины на $5 млрд. 12 июня Украина получила первый транш по кредиту от МВФ в размере 2,1 млрд долларов.
- После объявления главы Национального банка Украины Якова Смолия об уходе в отставку Международный валютный фонд призвал обеспечить независимость НБУ.
- В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что наша страна до конца нынешнего года рассчитывает получить от Международного валютного фонда (МВФ) два транша по $700 миллионов каждый. Но этого до сих пор не произошло.
- Президент Владимир Зеленский признавал, что сегодня Украина не может полноценно функционировать без поддержки западных партнеров.
- В ноябре президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой. По его итогам глава МВФ заявила о необходимости “полного согласования действий”.
- В декабре миссия Международного валютного фонда начала пересмотр соглашения stand-by для Украины.
- 30 декабря стало известно, что в 2020 году Украина должна была получить от Международного валютного фонда (МВФ) два транша по $700 млн. Однако они перенесены на следующий год.