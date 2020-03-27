Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Речь идет об увеличении суммы транша, о котором договаривались ранее.
“Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее”, – подчеркнула Георгиева.
Накануне Кабмин уже внес в Верховную Раду проект закона №3260 “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.
- Национальный банк Украины ожидает утверждения Международным валютным фондом новой трехлетней программы для нашей страны. По словам главы НБУ Якова Смолия, на данный момент Фонд ожидает выполнения Украиной еще нескольких условий, в частности, принятии закона о рынке земли и закона, который запретит возвращение обанкротившихся банков на рынок. Это касается, в том числе, национализированного “ПриватБанка”.
- Ранее американские СМИ сообщали, что МВФ намерен задерживать транши для Украины до того момента, пока не убедится, что команда Президента Владимира Зеленского прилагает усилия для того, чтобы решить проблемы с экс-владельцем “ПриватБанка” Игорем Коломойским.