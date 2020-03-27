Для того чтобы Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) транш (EFF) на 5,5 миллиардов долларов больше, необходимо принять законодательство по «совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы».

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Речь идет об увеличении суммы транша, о котором договаривались ранее.

“Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее”, – подчеркнула Георгиева.

Накануне Кабмин уже внес в Верховную Раду проект закона №3260 “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.