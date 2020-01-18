Об этом сообщает The Guardian.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне, заявила, что мировая экономика рискует снова попасть в эпоху Великой депрессии, что будет вызвано неравенством между разными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

Она пояснила, что на общемировом фоне этот уровень неравенства снизился, но внутри отдельных стран, наоборот, существенно вырос. Как пример, в Великобритании 10% богатейших граждан владеют таким же совокупным богатством, как и 50% наименее состоятельных. Эта ситуация отражается во многих странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), где неравенство в доходах и богатстве достигло или приблизилось к рекордному максимуму.

При этом, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к “политическим потрясениям” и укреплению популизма.

Она призвала власти стран не игнорировать финансовый сектор.

Справка. Великая депрессия — мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США и продолжавшийся до 1939 года.

Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран практически прекратилось строительство. Из-за сокращения спроса цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40—60 %.