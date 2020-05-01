Об этом сообщается в материале #Букв.
Отмечается, что вопрос отставки Сытника был временно снят с повестки дня из-за эпидемии коронавируса.
Перед этим в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект Александра Дубинского и Александра Качуры, который предусматривает увольнение директора НАБУ за коррупцию.
После этого глава Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил в Офис Президента письмо, в котором выразил обеспокоенность предлагаемыми изменениями в законодательство.
По мнению Родена, изменения, расширяющие основания для увольнения директора НАБУ, являются вредными для продолжения сотрудничества с МВФ.
“Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки мероприятий новой программы“, – было сказано в письме.
- Народные депутаты от фракции “Слуги народа” поссорились между собой из-за того, кто “слил” информацию о возможной отставке генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки и главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Артема Сытника.