Глава Международного валютного фонда в Украине отправил Президенту письмо с критикой рассмотрения вопроса отставки директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщается в материале #Букв.

Отмечается, что вопрос отставки Сытника был временно снят с повестки дня из-за эпидемии коронавируса.

Перед этим в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект Александра Дубинского и Александра Качуры, который предусматривает увольнение директора НАБУ за коррупцию.

После этого глава Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил в Офис Президента письмо, в котором выразил обеспокоенность предлагаемыми изменениями в законодательство.

По мнению Родена, изменения, расширяющие основания для увольнения директора НАБУ, являются вредными для продолжения сотрудничества с МВФ.

“Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки мероприятий новой программы“, – было сказано в письме.