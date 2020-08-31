Украинские правоохранители собрали доказательства невиновности Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство итальянского фотокорреспондента на Донбассе.

Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе во время брифинга.

Что известно о деле Маркива?

В 2017 году итальянские правоохранители арестовали украинского военного Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели под Славянском в 2014 году фоторепортера Андреа Роккелли.

Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик, гражданин РФ Андрей Миронов погибли в мае 2014 года в районе поселка Андреевка близ Славянска Донецкой области. Они вместе с французским журналистом Уильямом Рогулоном (он получил ранение) попали под минометный огонь.

Защита Маркива отвергал обвинения в убийстве и настаивал на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня.

12 июля 2019 суд Павия признал служащего Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Он приговорен к 24 годам заключения.

Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

Что выяснило украинское следствие?

В МВД отчитались о допросе более 70 человек (из них 20 — непосредственные свидетели событий), 7 следственных экспериментах, 5 осмотрах места гибели журналистов, 11 судебных экспертизах и военной экспертизе.

Экспертизы установили, что нарушений со стороны ВСУ и НГУ во время боевых действий по противодействию российской агрессии и ее террористической деятельности совершено не было.

Не было установлено и причинно-следственной связи между действиями стрелка Маркива и гибелью Миронова и Роккелли.

“Наше следствие нашло ряд свидетелей важных для установления картины гибели журналистов, показания которых четко показывают невиновность Виталия. Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте событий, в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты”, — прокомментировал Арсен Аваков.

Министр добавил, что украинская сторона готова к сотрудничеству с итальянским правосудием и материалы, собранные следствием, важны для установления истины по делу Маркива.

Основные тезисы украинских следователей по делу:

1. Маркив не мог стрелять в журналистов, учитывая позицию, на которой находился.

Расстояние между позицией, на которой находился Виталий Маркив, и место у железнодорожного переезда, где журналистов и переводчика высадил водитель Евгений Кошман, составляет более 1,7 км.

С позиции солдата Маркива место гибели журналиста вообще не просматривалось.

“С позиции солдата Маркива место гибели Роккелли и Миронова было вне визуального наблюдения, прежде всего из-за большого расстояния, наличия на железнодорожном переезде вагонов поезда и густого покрова деревьев”, —доложил Максим Цуцкиридзе.

2. У Маркива было другое оружие

Солдаты НГУ имели исключительно стрелковое оружие. В то же время Роккели погиб в результате минометного обстрела.

“В Национальной гвардии на вооружении было исключительно стрелковое оружие. Это очень актуально, так как минометов… А вы знаете, что согласно акту вскрытия журналиста, он погиб именно от осколков”, — отметил Цуцкиридзе.

3. Боевики могли намеренно выманить журналиста

Следствие не исключает версию умышленного заманивания боевиками итальянского журналиста Роккелли, его переводчика Миронова и французского журналиста Рогулона, с последующей провокацией военнослужащих Украины на перекрестный огонь.

Во время допроса свидетеля, местного жителя, выяснилось, что стрелять начали с территории завода “Зевс Керамика”, где в то время находились боевики.

Кроме того, на брифинге вспомнили о записке, подписанной Стеллой Хорошевой, которая была в 2014 году пресс-офицером так называемого “народного мэра” Славянска. Она была обнаружена в одежде переводчика Миронова.

В записке говорилось о решении “вопроса с фото” Стрелкова — гражданина РФ Игоря Гиркина, отставного офицера Вооруженных сил и Федеральной службы безопасности России, который руководил боевиками во время захвата Славянска.

Сейчас Хорошева живет в Италии, итальянская сторона не предоставила украинским следователям ответа на запрос о проведении ее допроса.