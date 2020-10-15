В Николаеве медикам выдали некачественные средства индивидуальной защиты. Закупленные очки и халаты не способны защитить от заражения коронавирусом.

Об этом сообщила врач Николаевской областной клинической больницы Татьяна Костиненко на своей Facebook-странице.

Медик продемонстрировала выданные очки и халаты. По ее словам, средства для защиты глаз плотно не прилегают к лицу, а следовательно не защищают от попадания COVID-19.

“Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты – выдали “что попало”. Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат… На чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы “защитить” персонал?” – сообщила она.

Костиненко рассказала, что врачам приходится несколько часов контактировать с больными без надежной защиты. Своим обращением она пытается обратить внимание профильных ведомств на произвол в отношении медиков.