Об этом сообщила врач Николаевской областной клинической больницы Татьяна Костиненко на своей Facebook-странице.
Медик продемонстрировала выданные очки и халаты. По ее словам, средства для защиты глаз плотно не прилегают к лицу, а следовательно не защищают от попадания COVID-19.
“Сегодня в который раз получили средства индивидуальной защиты – выдали “что попало”. Авось сойдет. Например, строительные очки, непригодный одноразовый халат… На чем бы еще сэкономило наше руководство больницы, чтобы “защитить” персонал?” – сообщила она.
Костиненко рассказала, что врачам приходится несколько часов контактировать с больными без надежной защиты. Своим обращением она пытается обратить внимание профильных ведомств на произвол в отношении медиков.
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